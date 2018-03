später lesen Frauenfußball-Bundesliga Bayern München schlägt Köln 8:0 2018-03-18T16:13+0100 2018-03-18T16:13+0100

Nach dem 15:0-Kantersieg im DFB-Pokal beim Zweitligisten 1. FC Saarbrücken haben die Fußballerinnen von Bayern München das muntere Toreschießen auch in der Bundesliga fortgesetzt. Beim 1. FC Köln gewann der Vizemeister 8:0 (5:0) und kletterte auf den zweiten Tabellenplatz. Der MSV Duisburg feierte einen 1:0 (0:0)-Last-Minute-Sieg gegen Werder Bremen und gab die Rote Laterne an den USV Jena ab. Die Tore für München erzielten Fridolina Rolfö (10./44.), Carina Wenninger (14.), Melanie Behringer (33./80.), Sara Däbritz (45.), Jill Roord (47.) und Leonie Maier (85.). Köln spielte nach der Roten Karte gegen Lidija Kulis (32.) in Unterzahl. Für den MSV verwandelte Kathleen Radtke in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter (90.+1). Alle anderen Partien des 14. Spieltag waren wegen des Winterwetters abgesagt worden.