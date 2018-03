später lesen Pleite beim SheBelieves Cup DFB-Frauen gehen gegen Frankreich unter und werden Letzter FOTO: afp, GN 2018-03-08T07:13+0100 2018-03-08T07:21+0100

Die deutschen Fußballerinnen haben zum Abschluss des SheBelieves Cups in den USA ein erschreckend schwaches Bild abgegeben. Die in allen Belangen enttäuschende Auswahl der umstrittenen Bundestrainerin Steffi Jones unterlag Frankreich in Orlando verdient mit 0:3.(0:1).