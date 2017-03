später lesen Frauenfußball Dura wird Bell-Nachfolger beim SC Sand 2017-03-01T14:29+0100 2017-03-01T14:29+0100

Richard Dura (62) ist Nachfolger des abgewanderten Trainers Colin Bell beim Frauenfußball-Bundesligisten SC Sand. Das gaben die Ortenauer am Mittwoch bekannt. Der frühere polnische Junioren-Nationalspieler war bis März 2015 Trainer beim Verbandsligisten SV Solvay Freiburg. "Er wird die Mannschaft erstmal bis Sommer trainieren", sagte Sands sportlicher Leiter Dieter Wendling über Dura, der am Mittwoch seine erste Trainingseinheit leitete: "Eine weitere Zusammenarbeit über die Saison hinaus ist durchaus denkbar." Bell und der SC hatten sich am 8. Februar getrennt. Der Engländer übernahm kurz darauf das Frauen-Nationalteam Irlands.