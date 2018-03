später lesen Dauerregen Finale um Algarve-Cup abgesagt - Zwei Sieger 2018-03-07T22:02+0100 2018-03-07T22:02+0100

Wegen Dauerregens ist das Frauenfußball-Finale um den Algarve-Cup in Portugal abgesagt worden. Die Verantwortlichen des Turniers beschlossen am Mittwochabend, das geplante Endspiel im Estadio Algarve in Faro zwischen Europameister Niederlande und Schweden wegen Unbespielbarkeit des Platzes nicht anzupfeifen und auf eine Neuansetzung zu verzichten. So kam es beim Jubiläum zu einem Novum: Beide Finalisten wurden zu Siegern der 25. Auflage des Algarve-Cups erklärt.