DFB: Frauenfußball-Saison 2017/18 bis 3. Juni

Der deutsche Frauenfußball-Meister 2018 wird am 3. Juni gekürt, der DFB-Pokal-Sieger am 19. Mai. Das geht aus dem am Freitag vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) veröffentlichten Rahmenterminkalender für die Spielzeit 2017/18 hervor. Die Bundesliga startet am 2. September 2017 in die neue Saison, der letzte Spieltag vor der Winterpause wird am 16./17. Dezember ausgetragen. Weiter geht es am 17./18. Februar. Der Pokalwettbewerb beginnt am 26./27. August 2017.