später lesen Nationalmannschaft DFB-Frauen starten ohne Kemme und Huth ins EM-Jahr 2017-02-17T21:02+0100 2017-02-17T21:24+0100

Die deutschen Fußball-Olympiasiegerinnen müssen beim hochkarätig besetzten SheBelieves Cup in den USA (2. bis 7. März) auch auf Tabea Kemme und Svenja Huth von Bundesliga-Herbstmeister Turbine Potsdam verzichten. Kemme muss infolge einer Meniskus-OP passen, Svenja Huth leidet ebenfalls an Knieproblemen, die eine Teilnahme am Turnier verhindern. Bundestrainerin Steffi Jones, die bereits ohne Lena Goeßling (OP nach Knochenödem), Simone Laudehr (Syndesmose- und Außenbandriss) und Melanie Leupolz (Trainingsrückstand) auskommen muss, nominierte Verena Faißt (Bayern München) und Hasret Kayikci (SC Freiburg) nach. Rund vier Monate vor der Mission EM-Titelverteidigung in den Niederlanden testet die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bei der zweiten Auflage des Einladungsturniers wie im Vorjahr gegen Weltmeister USA (2. März/1.00 Uhr MEZ), den Weltranglistendritten Frankreich (4. März/20.15 Uhr) sowie den WM-Dritten England (7. März/22.00 Uhr). Die Partien finden in Chester/Pennsylvania, Harrison/New York sowie in der Hauptstadt Washington D.C. statt. Im vergangenen Jahr hatte Deutschland das Turnier als Zweiter hinter dem Gastgeberteam abgeschlossen.