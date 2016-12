später lesen Frauen-Nationalmannschaft DFB-Trainerin Jones gibt EM-Titelverteidigung als Ziel aus Teilen

Twittern







Steffi Jones hat mit der Frauen-Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes für 2017 einen klaren Anspruch: die erfolgreiche Titelverteidigung bei der Europameisterschaft vom 16. Juli bis 6. August in den Niederlanden. "Ich will immer gewinnen. Alles andere als das Ziel, den Titel zu holen, wäre doch unglaubwürdig", sagte die Trainerin des Olympiasiegers in einem am Freitag auf der DFB-Homepage veröffentlichten Interview. "Ich weiß, dass meine Mannschaft die Qualität hat, erneut Europameister zu werden. Das muss auch unser Anspruch sein. Dazu braucht es aber Selbstbewusstsein und eine positive Arroganz, ohne überheblich zu sein", sagte die Nachfolgerin von Silvia Neid. Jones ergänzte: "Meine Spielerinnen sollen wissen, dass sie sich nicht verstecken müssen, denn sie gehören zu den Weltbesten. Das ist meine Philosophie, und so versuche ich, sie stark zu machen."