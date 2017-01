Neid wurde am 2. Mai 1963 in Walldürn geboren. Sie ist eine der erfolgreichsten Fußballerin der deutschen Geschichte. Mit dem TSV Siegen und der SSG 09 Bergisch Gladbach wurde sie sieben Mal Meister und feierte sechs DFB-Pokalsiege. Außerdem wurde sie mit der deutschen Nationalmannschaft 1989, 1991 und 1995 Europameisterin und 1995 auch Vize-Weltmeisterin.... mehr

Neid wurde am 2. Mai 1963 in Walldürn geboren. Sie ist eine der erfolgreichsten Fußballerin der deutschen Geschichte. Mit dem TSV Siegen und der SSG 09 Bergisch Gladbach wurde sie sieben Mal Meister und feierte sechs DFB-Pokalsiege. Außerdem wurde sie mit der deutschen Nationalmannschaft 1989, 1991 und 1995 Europameisterin und 1995 auch Vize-Weltmeisterin. Lediglich ein WM-Titel und Olympisches Gold fehelen ihr in ihrer Sammlung. weniger