Stephanie Ann "Steffi" Jones wurde am 22. Dezember 1972 in Frankfurt am Main geboren. Ihr Vater, ein US-Soldat, verließ die Familie, als Jones drei Jahre alt war. Sie besitzt neben der deutschen auch die US-amerikanische Staatsangehörigkeit.

