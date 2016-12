später lesen Frauenfußball Niederlande entlassen Bondscoach Van der Laan Teilen

Sieben Monate vor der Europameisterschaft im eigenen Land hat der niederländische Fußballverband KNVB seinen Frauen-Bundestrainer Arjan van der Laan fristlos entlassen. "Wir glauben nicht mehr, dass er der Richtige für den Posten ist", sagte KNVB-Sportdirektor Hans van Breukelen. Dem Radiosender NOS verriet der frühere Europameister, die Nationalspielerinnen hätten die Entlassung eingefordert. Van der Laan, so die Argumentation, sei einfach kein Frauentrainer. Der 47-Jährige wurde von der fristlosen Kündigung überrascht. "Ich hatte das Gefühl, dass wir auf einem guten Weg sind", sagte Van der Laan bei NOS. Er hatte die Oranje-Frauen im Oktober 2015 nach der WM in Kanada als Nachfolger des zurückgetretenen Roger Reijners übernommen, die angepeilte Olympia-Teilnahme allerdings verpasst. Vorerst übernimmt die bisherige Trainerassistentin und frühere Nationalspielerin Sarina Wiegman die Aufgabe als kommissarischer Bondscoach. Die Niederlande treffen in der Gruppenphase der EM (16. Juli bis 6. August 2017) auf Norwegen, Dänemark und EM-Debütant Belgien.