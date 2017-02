später lesen FC Bayern Olympiasiegerin Laudehr droht Saisonaus 2017-02-17T10:31+0100 2017-02-17T10:31+0100

Nationalspielerin Simone Laudehr droht kurz vor Beginn der Bundesliga-Rückrunde das vorzeitige Saisonaus. Die Olympiasiegerin von Frauen-Meister Bayern München erlitt am vergangenen Wochenende im Testspiel gegen Slavia Prag (3:0) einen Riss der vorderen Syndesmose sowie des Außenbandes im linken Sprunggelenk. "Es ist zu befürchten, dass sie die Saison abhaken muss", sagte Bayern-Trainer Thomas Wörle zu der am Freitag veröffentlichten Diagnose. Laudehr hatte bereits in der Hinrunde wegen einer Sprunggelenksverletzung zwei Monate pausieren müssen. Erst in der Vorbereitung des Titelverteidigers auf die zweite Hälfte der Spielzeit war die 30-Jährige schmerzfrei. "Dass sie sich erneut verletzt hat, ist sehr bitter für sie. Mit ihrer Erfahrung wird sie in den englischen Wochen besonders fehlen", sagte Wörle.