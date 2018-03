später lesen Frauenfußball Pokalsieger Wolfsburg im Halbfinale gegen Essen 2018-03-19T15:42+0100 2018-03-19T15:42+0100

Titelverteidiger VfL Wolfsburg bekommt es im Halbfinale des DFB-Pokals der Frauen mit der SGS Essen zu tun. Dies ergab am Montag die Auslosung der Vorschlussrunde, in der zudem Bayern München auf den sechsmaligen deutschen Meister Turbine Potsdam trifft. Die Partien werden am 15. April (15.15 Uhr) ausgetragen und in der ARD-Konferenz gezeigt.