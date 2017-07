später lesen Nationalspielerin Popp erfolgreich am Meniskus operiert 2017-07-05T17:51+0200 2017-07-05T17:51+0200

Nationalspielerin Alexandra Popp ist nach ihrem verletzungsbedingten EM-Aus am linken Knie operiert worden. "OP ist gut verlaufen, jetzt geht's wieder bergauf", schrieb die 26-Jährige von Double-Gewinner VfL Wolfsburg am Mittwoch bei Twitter. Popp, 80-malige Nationalspielerin und Vize-Kapitänin von Titelverteidiger Deutschland, hatte sich kurz vor dem Start der EM-Endrunde in den Niederlanden (16. Juli bis 6. August) im DFB-Trainingslager in Kaiserau einen Außenmeniskusriss mit Dehnung des Außenbandes Knie zugezogen. Nach dem Rückschlag blickt die Olympiasiegerin bereits nach vorn und versah ihren Tweet mit den Hashtags #wasistschoneinmeniskus sowie #schrittfürschritt. Dazu postete die Offensivspielerin Fotos aus dem Krankenbett.