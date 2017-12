später lesen SheBelieves Cup 2018 DFB-Frauen gegen England, Frankreich und die USA 2017-12-21T18:54+0100 2017-12-21T18:54+0100

Die deutschen Fußballerinnen treffen beim SheBelieves Cup 2018 auf die USA, England und Titelverteidiger Frankreich. Das gab der gastgebende US-Verband mit der Veröffentlichung des Spielplans am Donnerstag bekannt. Der Wettbewerb findet vom 1. bis 7. März statt und ist für die DFB-Frauen unter Bundestrainerin Steffi Jones der Auftakt ins Länderspieljahr 2018. Deutschland trifft am 2. März in Columbus/Ohio zunächst auf die USA, zwei Tage später geht es in Harrison/New Jersey gegen England. Zum Abschluss spielt der Olympiasieger am 7. März in Orlando/Florida gegen die französische Nationalmannschaft. Der SheBelieves Cup wird nach 2016 und 2017 zum dritten Mal ausgetragen. Bisher nahmen immer dieselben vier Nationen teil. Das DFB-Team wurde jeweils Zweiter, zunächst hinter den USA und in diesem Jahr hinter Frankreich.