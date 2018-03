In einer munteren Begegnung ging die Auswahl von Bundestrainerin Steffi Jones durch Hasret Kayikci (17.) und ein Eigentor von Millie Bright (51.) zweimal in Führung. Doch Ellen White (18./73.) glich per Doppelpack aus.

