Frauenfußball: Turbine Potsdam setzt sich im Ostderby gegen Jena mit 2:0 durch

Frauenfußball-Bundesligist Turbine Potsdam hält Anschluss an die Tabellenspitze. Am Samstag bezwang das Team von Cheftrainer Matthias Rudolf auswärts den FF USV Jena mit 2:0 (2:0). Die Tore für die Potsdamerinnen erzielten Felicitas Rauch (32.) sowie Svenja Huth (42.). Mit 44 Punkten liegen die Brandenburgerinnen gleichauf mit Spitzenreiter VfL Wolfsburg. Das Team von Cheftrainer Ralf Kellermann verfügt aber über das bessere Torverhältnis und empfängt am Sonntag zu Hause noch Bundesliga-Schlusslicht Borussia Mönchengladbach. In der kommenden Woche trifft Turbine zu Hause im Spitzenspiel auf Wolfsburg.