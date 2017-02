später lesen Frauenfußball Wolfsburg verdrängt Potsdam von der Tabellenspitze 2017-02-26T19:54+0100 2017-02-26T19:54+0100

Der frühere Champions-League-Sieger VfL Wolfsburg hat nach einem Schützenfest die Tabellenführung in der Frauenfußball-Bundesliga erobert. Bei Abstiegskandidat Bayer Leverkusen setzte sich der Pokalsieger am 13. Spieltag 8:1 (2:1) durch und schob sich mit 32 Punkten an Turbine Potsdam (31) vorbei. Denn der sechsmalige Meister kam im Klassiker beim 1. FFC Frankfurt am Abend nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und wurde nach elf Spieltagen von der Spitze verdrängt. Punktgleicher Dritter ist Meister Bayern München, der gegen den FF USV Jena zu einem mühsamen 2:1 (0:1) kam. Potsdam hat noch ein Spiel in der Hinterhand, Frankfurt (23) bleibt auf Platz fünf. Den ersten Bundesliga-Sieg überhaupt feierte Borussia Mönchengladbach. Nach zuvor zwölf Niederlagen in zwölf Ligaspielen siegte das Schlusslicht beim SC Sand 1:0 (0:0). Aufsteiger MSV Duisburg sammelte beim 3:3 (1:1) gegen den SC Freiburg einen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt, 1899 Hoffenheim und die SGS Essen trennten sich 1:1 (1:0).