später lesen Für "Museums-Oscar" nominiert Große Ehre für das Deutsche Fußballmuseum FOTO: dpa, bt htf nic 2017-02-17T15:25+0100 2017-02-17T15:35+0100

Das Deutsche Fußball-Museum (DFM) in Dortmund ist rund eineinhalb Jahre nach seiner Eröffnung für die Auszeichnung mit dem "Museum des Jahres"-Preis (EMYA) nominiert worden. Die Aufnahme in den Kreis der Kandidaten für den "Museums-Oscar" bestätigte das DFM am Freitag.