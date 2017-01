Fußballer "Made in Germany" heiß begehrt

Bundesliga-Vereine in Shoppinglaune

China ist der Wachstums-Weltmeister auf dem Transfermarkt. Aber auch die Bundesliga-Vereine gaben viel Geld aus, zudem waren Spieler "Made in Germany" begehrt wie nie.

Fußballer "Made in Germany" waren begehrt wie nie, die Bundesliga-Vereine in rekordverdächtiger Shoppinglaune - der Wachstums-Weltmeister auf dem Transfermarkt heißt aber China. "Der Report spricht für sich. Die Geschwindigkeit der chinesischen Expansion ist beispiellos", sagte Kimberley Morris, Geschäftsführerin des Fifa-Transferabgleichungssystems TMS, dem sid.

Chinesische Großoffensive

Wie aus dem seit 2010 jährlich veröffentlichten TMS-Bericht hervorgeht, war die im Reich der Mitte gestartete Großoffensive in den vergangenen zwölf Monaten rund 420 Millionen Euro schwer. Im Vergleich zum Jahr 2015 bedeutet dies ein Wachstum von sagenhaften 168,2 Prozent. Binnen vier Jahren (2013: 25,9 Millionen Euro) katapultierte sich China in der weltweiten Einkaufsrangliste vom 20. auf den fünften Platz.

"Einer der Hauptgründe für diesen Trend", heißt es im Bericht, "ist das Ziel, den Fußball auf der einen Seite populärer zu machen und ebenso der Nationalmannschaft den Weg zu einer WM-Teilnahme zu ermöglichen." Diese Hoffnung hatte der fußballverrückte Präsident Xi Jinping höchstpersönlich geäußert, die Regierung will dem wilden Transfer-Treiben in seiner Super League nun aber angeblich ein Ende setzen.

Bis es aber tatsächlich soweit ist, werden Chinas Klubs weiter mit dem Geld um sich werfen. Zuletzt war der brasilianische Nationalspieler Oscar vom FC Chelsea zu Shanghai SIPG gewechselt - für rund 70 Millionen Euro. Das Resultat der irrwitzigen Transfers: Die chinesischen Vereine haben für neue Spieler 344,4 Prozent mehr ausgegeben als alle anderen Nationen im asiatischen Kontinentalverband zusammen.

Insgesamt waren im vergangenen Jahr, sowohl was die Anzahl der Transfers als auch deren finanzielles Volumen angeht, neue Bestmarken aufgestellt worden. Für die weltweit 14,591 getätigten Wechsel gaben die Klubs 4,46 Milliarden Euro aus, das entspricht einer Steigerung im Vergleich zum Kalenderjahr 2015 von 14,3 Prozent.

Die Vereine aus der Europäischen Fußball-Union (Uefa) waren mit 82,1 Prozent der Gesamtausgaben wie in den vergangenen Jahren maßgeblich beteiligt, innerhalb Europas die Bundesliga-Vertreter hinter den Engländern die Nummer zwei. Rund 537 Millionen Euro waren Bayern München, Borussia Dortmund und Co. der Erwerb von neuen Spielern wert, 55,9 Prozent mehr als 2015. Der Anstieg in England betrug zwar nur 8,7 Prozent, der Unterschied von 743 Millionen Euro ist aber weiterhin extrem.

Die Ausgaben der Engländer auch dank ihres Mega-TV-Vertrags sind auf der anderen Seite jedoch auch ein Grund dafür, dass insgesamt 334 Millionen Euro auf die Konten der deutschen Vereine überwiesen wurden (222 davon aus England). Für Spieler mit deutschem Pass wurden weltweit 188,5 Millionen ausgegeben - 72,2 Prozent mehr als 2015 und so viel wie nie zuvor.

