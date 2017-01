Die neue deutsche Futsal-Nationalmannschaft hat ihre Pflichtspielpremiere verloren. Das Team des Bundestrainers Paul Schomann unterlag am Donnerstag Armenien im Rahmen der EM-Qualifikation im lettischen Jelgava mit 3:5 (3:3).

Weitere deutsche Gegner in der Vierergruppe sind Gastgeber Lettland (Freitag, 18.30 Uhr) und Estland (Sonntag, 14.00 Uhr/beide Sport1).

Der Weg zur EM-Endrunde der zwölf besten Mannschaften in Slowenien (30. Januar bis 10. Februar 2018) ist allerdings lang. Die Sieger der sieben Vorrunden-Turniere ziehen in Hauptrundenturniere ein, in denen sieben Teilnehmer neben dem gesetzten Ausrichter Slowenien gesucht werden. Die weiteren vier Endrundenplätze werden in Play-offs vergeben.

Erst am 30. Oktober hatte die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes Länderspiel absolviert (5:3 gegen England). Futsal ist Hallenfußball ohne Bande, gespielt wird in Fünferteams 2x20 Minuten auf Handballtore.

(sid)