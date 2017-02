später lesen Nach Platzverweis Fürths Pinter für zwei Pokalspiele gesperrt Teilen

Twittern





2017-02-08T16:31+0100 2017-02-08T16:33+0100

Mittelfeldspieler Adam Pinter wird dem Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth in den kommenden beiden DFB-Pokalspielen fehlen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den 28-Jährigen nach dessen Platzverweis im Achtelfinale des Pokals gegen Borussia Mönchengladbach (0:2) für zwei Pokalpartien. Dies gab der Verband am Mittwoch bekannt. Fürth hat dem Urteil bereits zugestimmt. Pinter hatte am Dienstag gegen Gladbach in der 18. Minute wegen eines groben Fouls an Weltmeister Christoph Kramer die Rote Karte gesehen.