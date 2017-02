später lesen Vergehen von Fans Greuther Fürth muss 12.000 Euro Strafe zahlen 2017-02-27T12:13+0100 2017-02-27T12:12+0100

Zweitligist SpVgg Greuther Fürth muss wegen zweier Vergehen seiner Fans 12.000 Euro Geldstrafe zahlen. Dies teilte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag mit. Eine Fürther Zuschauergruppe hatte vor Beginn des Zweitligaspiels beim 1. FC Nürnberg am 20. September 2016 versucht, in den Block der Gäste zu stürmen. Erst die Polizei und Ordner konnten das verhindern. Zudem wurden im Fürther Zuschauerblock kurz vor Anpfiff der Begegnung unter anderem Rauchkörper gezündet. Die Fürther haben dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.