später lesen DFB-Präsident Grindel ist seit Dienstag auf Twitter 2018-03-06T11:37+0100 2018-03-06T11:37+0100

Reinhard Grindel, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), ist seit Dienstag auch auf Twitter vertreten. "25.000 Vereine, 7 Millionen Mitglieder, Leidenschaft für den Fußball seit 118 Jahren - das ist die DNA unseres DFB. Als Präsident des DFB gebe ich von heute an auf Twitter Einblicke in die Arbeit unseres Verbandes und mein Wirken für den Fußball. Auf geht's!", schrieb der 56-Jährige in seinem ersten Tweet.