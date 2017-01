später lesen Hamburger SV Abwehrspieler Jung verletzt sich am Sprunggelenk Teilen

Defensivspieler Gideon Jung vom Bundesligisten Hamburger SV hat sich im Trainingslager in Dubai am Freitag am Sprunggelenk verletzt. Der 22-Jährige musste eine Trainingseinheit nach einem Zusammenprall im Zweikampf abbrechen, wie der HSV mitteilte. Jung wurde anschließend untersucht. Eine Diagnose stand zunächst aus. Eine schwerere Verletzung des sowohl als Innenverteidiger als auch als Sechser einsetzbaren Jung würde die Personalprobleme des HSV in der Abwehr weiter verschlimmern. Zuletzt hatte sich der Rheinländer mit ghanaischen Wurzeln unter Trainer Markus Gisdol in der Innenverteidigung festgespielt.