Hamburger SV: Djourou muss einige Tage pausieren

Bundesligist Hamburger SV muss in den nächsten Tagen auf Innenverteidiger Johan Djourou verzichten. Der Schweizer hat sich beim Warmmachen vor der Partie gegen den VfL Wolsburg (0:1) eine Innenbandzerrung im rechten Knie zugezogen, teilte der Verein nach einer Untersuchung am Sonntag mit. Damit ist Djourous Einsatz am nächsten Samstag (15.30 Uhr) im Spiel beim ebenfalls abstiegsbedrohten FC Ingolstadt in Gefahr. In Wolfsburg hatten die Zugänge Mergim Mavraj und Kyriakos Papadopoulos die Innenverteidigung gebildet. "Die beiden haben es klasse gemacht", sagte Trainer Markus Gisdol.