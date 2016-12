Der Hamburger SV will im Winter auf Shopping-Tour gehen. Vor allem die Defensive der Norddeutschen soll verstärkt werden. Offenbar denkt der HSV über die Verpflichtung von Holger Badstuber und Neven Subotic nach.

Der Transfer von Mergim Mavraj vom 1. FC Köln steht kurz bevor und soll nur der Anfang sein: Nach einer größtenteils katastrophalen Hinrunde muss der HSV vor allem in der Defensive personell nachlegen. Neben Mavraj sollen zwei weitere Innenverteidiger und ein Sechser kommen. Und die Hanseaten denken offenbar an große Namen.

Nach Berichten der "Bild"-Zeitung und der "Sport Bild" stehen Holger Badstuber und Neven Subotic auf dem Wunschzettel des HSV. Subotic soll von Borussia Dortmund ausgeliehen werden, um nicht das ganz große finanzielle Risiko einzugehen. Denn Subotic hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und feierte erst im November sein Comeback in der Reservemannschaft des BVB, nachdem ihm ein Teil einer Rippe entfernt worden war.

Ein ähnlich hohes Risiko wäre allerdings auch die Verpflichtung Badstubers. Beim FC Bayern bekommt der leidgeplagte Innenverteidiger unter Trainer Carlo Ancelotti kaum Einsatzzeiten. Da der Vertrag des 27-Jährigen im Sommer ausläuft und sich Gerüchte um einen Wechsel von Niklas Süle von Hoffenheim nach München hartnäckig halten, könnte an diesem Gerücht tatsächlich etwas dran sein. Am Geld soll es jedenfalls nicht scheitern, HSV-Investor Klaus-Michael Kühne stellt noch einmal 20 Millionen Euro für Winter-Transfers zur Verfügung.

In Sachen Mavraj könnte es ganz schnell gehen, der Albaner soll möglicherweise schon am Freitag den obligatorischen Medizincheck in Hamburg absolvieren. Allerdings habe der 1. FC Köln noch "kein schriftliches Angebot" für den Stammspieler vorliegen, wie Sportdirektor Jörg Schmadtke der "Hamburger Morgenpost" verriet. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von 1,8 Millionen Euro plus Prämie, wenn der HSV die Klasse hält.

(seeg)