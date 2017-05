später lesen Fußball-Bundesliga Hamburger SV denkt über ein Kurz-Trainingslager nach 2017-05-01T15:40+0200 2017-05-01T15:40+0200

Fußball-Bundesligist Hamburger SV denkt nach dem Absturz auf den Relegationsplatz über ein Kurz-Trainingslager nach. Ein Sprecher des Nordclubs bestätigte am Montag auf Anfrage einen entsprechenden Medienbericht. "Wir prüfen Optionen", wurde HSV-Sportdirektor Jens Todt auf kicker.de zitiert. Eine Entscheidung wird am Dienstag erwartet. Die Hanseaten hatte am Sonntag nach einer schwachen Leistung beim Abstiegsrivalen FC Augsburg klar mit 0:4 (0:2) verloren und fielen in der Bundesliga-Tabelle dadurch auf Platz 16 zurück. Am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) kommt in Tabellen-Nachbar FSV Mainz 05 ein weiterer Abstiegskandidat ins Hamburger Volksparkstadion.