Amtsantritt beim HSV Bruchhagen "mit Tabellensituation nicht zufrieden" FOTO: dpa, ahe wok

Der neue Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen hat an seinem ersten Arbeitstag klar formuliert, woran es beim abstiegsbedrohten Bundesligisten in erster Linie zu arbeiten gilt. "Wir können mit der Tabellensituation nicht zufrieden sein. Deswegen bin ich berufen worden – nicht, um jede Abteilung auszuwechseln", sagte der 68-Jährige am Donnerstag in der Hansestadt.