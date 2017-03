Hamburger SV: HSV-Manager Timo Kraus offenbar tot aufgefunden

Seit Monaten wurde der HSV-Manager Timo Kraus vermisst, groß angelegte Suchen liefen ins Leere. Nun scheint der Fall ein trauriges Ende genommen zu haben: Die Polizei hat am Donnerstagmorgen im Hamburger Hafen eine Wasserleiche entdeckt – offenbar handelt es sich dabei um den Vermissten.

Wie das "Hamburger Abendblatt" und die "Hamburger Morgenpost" unter Berufung auf Polizeikreise berichten, sei der Tote Timo Kraus. Absolute Sicherheit könne aber erst das Ergebnis des DNA-Tests bringen. Zunächst hatte sich die Polizei nicht zur Identität äußern wollen. Anfangs hieß es sogar, dass es sich bei dem leblosen Körper wahrscheinlich nicht um Kraus handele, da Erscheinungsbild und Kleidung nicht passten. Zudem habe der Körper zu kurz im Wasser gelegen.

Der 44-jährige Kraus hatte in der Nacht zum 8. Januar mit Kollegen in einem Brauhaus an den Landungsbrücken gefeiert. Anschließend soll er von Mitarbeitern in ein Taxi gesetzt worden sein. In seinem Heimatort Buchholz in der Nordheide ist er aber nicht angekommen. Die Ortung von Kraus' Handy am Tag seines Verschwindens hat ergeben, dass er vermutlich zu den Landungsbrücken zurückgekehrt ist.

Mehrere Suchaktionen - darunter ein Tauchereinsatz in der Elbe - blieben zuvor ohne Ergebnis. Auch ein Aufruf in der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" Anfang Februar brachte die Ermittler seinerzeit nicht entscheidend voran.