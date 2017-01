später lesen Hamburger SV Adler, Jung und Lasogga fehlen beim Wolfsburg-Spiel Teilen

Der Hamburger SV muss zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte in der Fußball-Bundesliga auf René Adler, Gideon Jung und Pierre-Michel Lasogga verzichten. "René wird nicht zur Verfügung stehen, er hat Probleme mit den Adduktoren", sagte Trainer Markus Gisdol am Donnerstag. "Christian Mathenia wird im Tor stehen. Wir müssen realistisch sein: René ist noch nicht in alter Verfassung." Lasogga laboriert an einer Muskelverletzung, Jung an einer Bänderdehnung. Die Hamburger spielen am Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg. Ob die angeschlagenen Aaron Hunt und Alen Halilovic im Kader stehen, ist unwahrscheinlich.