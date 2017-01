später lesen Schreck für die HSV-Profis Rauch aus der Sauna – Feuerwehr rückt an FOTO: Hamburger SV FOTO: Hamburger SV Teilen

Die Profis des Hamburger SV mussten am Mittwoch einige Schrecksekunden überstehen. Denn in der Kabinen-Sauna des norddeutschen Bundesligisten kam es am Mittwochvormittag zu einer starken Rauchentwicklung.