Bundesliga: HSV befördert Drawz zum Profi – Walace in Hamburg gelandet

Der abstiegsgefährdete Bundesligist Hamburger SV hat den polnischen Junioren-Nationalspieler Marco Drawz zum Profi befördert. Der Angreifer unterschrieb an seinem 18. Geburtstag am Montag einen Vertrag bis Sommer 2018 bei den Hanseaten. Zudem stehen die Hamburger unmittelbar vor der Verpflichtung des brasilianischen Olympiasiegers Walace von Grêmio Porto Alegre. Der 21-Jährige landete mittags auf dem Hamburger Flughafen und sollte noch im Laufe des Tages den obligatorischen Medizin-Check absolvieren. Für den defensiven Mittelfeldspieler soll der Tabellenvorletzte rund neun Millionen Euro zahlen. Walace wäre nach Mergim Mavraj und Kyriakos Papadopoulos der dritte Winter-Zugang an der Elbe. Drawz ist nach Finn Porath, Frank Ronstadt, Dren Feka, Mats Köhlert, Jonas Behounek und Christian Stark bereits das siebte Eigengewächs, das der HSV in der jüngsten Vergangenheit an sich binden konnte.