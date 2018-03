später lesen Abstiegsbedrohter Bundesliga-Dino HSV ohne Stürmer Wood und Arp zu Bayern München 2018-03-09T18:07+0100 2018-03-09T18:07+0100

Trainer Bernd Hollerbach von Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat die Stürmer Bobby Wood und Jann-Fiete Arp nicht für das Spiel bei Rekordmeister Bayern München am Samstag berücksichtigt. Das gab der HSV am Freitag nach dem Abschlusstraining bekannt. Wood, dem im Saisonverlauf erst ein Treffer gelungen ist, schaffte es zum zweiten Mal in Serie nicht in den Kader. Der Tabellenvorletzte HSV hat in bisher 25 Spielen lediglich 18 Tore erzielt, so wenig wie kein anderes Team in den beiden obersten Ligen. Erneut dabei sind die Offensivkräfte Bakery Jatta und Sven Schipplock. Überraschend wurde auch Vasilije Janjicic nominiert. Der Schweizer hatte vor zwei Wochen einen Verkehrsunfall auf der A 7 ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss verursacht.