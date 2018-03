Der beim Hamburger SV als künftiger Sportdirektor gehandelte Jörg Schmadtke hat Kontakte zum Bundesligsten dementiert. Am Donnerstag hatte der HSV die Freistellung des Vorstandsvorsitzenden Heribert Bruchhagen und des Sportchefs Jens Todt bekanntgegeben.

"Es gibt keinen Kontakt zum HSV. Das sind Spekulationen, mehr kann ich dazu nicht sagen", sagte Schmadtke am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Schmadtke, der im vergangenen Oktober von seinem Posten als Sportchef beim Bundesligisten 1. FC Köln zurückgetreten war, wurde bereits in den zurückliegenden Wochen häufig mit Hamburg in Verbindung gebracht.

Der 53 Jahre alte frühere Torwart hatte stets alle Kontakte dementiert. Er stellte allerdings schon im Februar klar, dass er sich grundsätzlich ein neues Engagement vorstellen könne und keineswegs entkräftet sei.

Auch Horst Heldt wurde bereits als Nachfolger von Todt gehandelt, dementierte aber ebenfalls. "Es gibt keinen Kontakt zum HSV", sagte der Manager von Hannover 96 am Donnerstag. "Ich war heute auch nicht in Hamburg. Ich kann nichts dafür, dass ich in der Zeitung stehe."

(dpa)