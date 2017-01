später lesen Hamburger SV Lasogga fällt für Auftakt in Wolfsburg aus Teilen

Der Hamburger SV muss zum Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Live-Ticker) auf Stürmer Pierre-Michel Lasogga verzichten. Wie die Hanseaten am Mittwoch mitteilten, fällt der 25-Jährige mit einer Faszienverletzung aus. Für die Auswärtspartie fraglich scheint Torwart René Adler, der nur individuell trainierte. Erst am Dienstag war der ehemalige Nationaltorhüter ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Adler, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, stoppte im vergangenen Jahr erst eine Ellbogen-Operation. In den vergangenen Tagen trat er wegen Adduktorenproblemen kürzer. Ein individuelles Training absolvierten am Mittwoch ebenfalls Aaron Hunt, Gideon Jung und Alen Halilovic.