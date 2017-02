später lesen Peters folgt auf Gernandt Neuer Aufsichtsratsboss beim HSV 2017-02-20T16:16+0100 2017-02-20T16:16+0100

Der Rechtsanwalt Andreas C. Peters ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der HSV Fußball AG. Der 48-Jährige wurde am Montag bei der konstituierenden Sitzung gewählt. Felix Goedhart und Jens Meier, die den Vorsitz zuletzt als interimistische Doppelspitze übernommen hatten, werden ab sofort als seine Stellvertreter fungieren. "Ich freue mich über das Vertrauen der Kollegen", sagte Peters, der bis vor Kurzem als Ehrenratsvorsitzender des HSV e.V. aktiv war: "Ich werde mich nun erst einmal in die neuen Themen einarbeiten und mich mit meinen Kollegen intern dazu austauschen." Peters folgt auf Karl Gernandt, der im Dezember aufgrund "bewusster Indiskretionen innerhalb unseres Gremiums" zurückgetreten war. Gernandt bleibt ordentliches Mitglied des Rates.