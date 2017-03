Der seit Monaten vermisste HSV-Manager Timo Kraus ist tot. Bei der am Donnerstagmorgen in der Elbe in Hamburg gefundenen Leiche handelt es sich um den Leiter der Merchandising-Abteilung des Bundesligisten.

Das bestätigte der Hamburger SV am Freitag. Die gerichtsmedizinische Untersuchung brachte traurige Gewissheit. "Wir sind zutiefst bestürzt. Unsere Anteilnahme und unser tiefes Mitgefühl gelten Timos Familie, der wir weiterhin zur Seite stehen werden", sagt HSV-Vorstand Frank Wettstein. Kraus hinterlässt eine Ehefrau und zwei Söhne.

Nach der Untersuchung der Wasserleiche am Donnerstag hatte die Gerichtsmedizin weitere Untersuchungen vorgenommen, um eine hundertprozentige Identifizierung sicherstellen zu können. Die Bestätigung erreichte die Familie und den HSV am Freitagmorgen.

Der 44-jährige Kraus hatte in der Nacht zum 8. Januar mit Kollegen in einem Brauhaus an den Landungsbrücken gefeiert. Anschließend soll er von Mitarbeitern in ein Taxi gesetzt worden sein. In seinem Heimatort Buchholz in der Nordheide war er aber nie angekommen. Die Ortung von Kraus' Handy am Tag seines Verschwindens hat ergeben, dass er vermutlich zu den Landungsbrücken zurückgekehrt war.

Mehrere Suchaktionen - darunter ein Tauchereinsatz in der Elbe - blieben zuvor ohne Ergebnis. Auch ein Aufruf in der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" Anfang Februar brachte die Ermittler seinerzeit nicht entscheidend voran.

(areh)