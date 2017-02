Der Fall des verschwundenen HSV-Mitarbeiters Timo Kraus wird am Mittwochabend Thema bei der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY". Der 44-Jährige wird seit einem Monat vermisst.

ZDF-Moderator Rudi Cerne erhofft sich durch das Aufgreifen in der Sendung "möglicherweise einen neuen Impuls für die Suche". Dies sagte er gegenüber "Focus Online".

Kraus, der beim HSV als Merchandising-Leiter arbeitet, war nach einer Feier mit Kollegen verschwunden. Mehrere Suchaktionen - darunter ein Tauchereinsatz in der Elbe - blieben ohne Ergebnis.

Gesucht wird auch weiterhin der Taxifahrer, der Kraus in der Nacht zum 8. Januar nach einer Feier befördert haben soll. Der Hamburger SV setzte im Zuge dessen eine Belohnung von 2000 Euro auf Hinweise zu dem Taxifahrer aus.

Der 44-jährige Kraus hatte in der Nacht zum 8. Januar mit Kollegen in einem Brauhaus an den Landungsbrücken gefeiert. Anschließend soll er von Mitarbeitern in ein Taxi gesetzt worden sein. In seinem Heimatort Buchholz in der Nordheide ist er aber nicht angekommen. Die Ortung von Kraus' Handy am Tag seines Verschwindens hat ergeben, dass er vermutlich zu den Landungsbrücken zurückgekehrt ist.

