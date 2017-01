Altkanzler Gerhard Schröder will als neuer Aufsichtsratsvorsitzender daran mitwirken, dass Hannover 96 ins Fußball-Oberhaus zurückkehrt. weniger

"Wir wollen wieder in die Erste Liga, darum geht es im Kern", sagte Schröder am Montag in Hannover.