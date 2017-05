später lesen 2. Bundesliga Hannover 96 in Heidenheim wohl ohne Kapitän Schmiedebach 2017-05-03T14:31+0200 2017-05-03T14:31+0200

Zweitliga-Spitzenklub Hannover 96 muss im Duell beim 1. FC Heidenheim am Freitag (18.30 Uhr/Live-Ticker) aller Voraussicht nach auf Kapitän Manuel Schmiedebach verzichten. Den 28-Jährigen bremst eine Wadenblessur aus. "Wenn der Kapitän ausfällt, ist es ein Verlust für die Mannschaft", sagte Trainer André Breitenreiter, der im Aufstiegsrennen mit seinem Team vorlegen will. "Stand heute ist es ein Vierkampf um den Aufstieg", betonte Manager Horst Heldt: "Unser Ziel ist es, zwei Mannschaften hinter uns zu lassen." Hannover ist vor dem 32. Spieltag hinter dem VfB Stuttgart und Eintracht Braunschweig Dritter. Vierter ist Union Berlin. Mit frischem Selbstvertrauen dürfte Stürmer Martin Harnik in die Partie in Heidenheim gehen. Der 29-Jährige ist vor Mario Gomez und Nationalstürmerin Alexandra Popp von Niedersachsens Sportjournalisten zu Niedersachsens Fußballer des Jahres 2017 gewählt worden.