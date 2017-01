später lesen 2. Bundesliga Hannover ohne Kapitän Schmiedebach gegen Kaiserslautern Teilen

Zweitligist Hannover 96 muss vorerst ohne Kapitän Manuel Schmiedebach auskommen. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler erlitt nach Klubangaben im Training am Dienstagvormittag einen Faserriss am Gesäßmuskel und fällt für den Rückrundenauftakt am Montag (20.15 Uhr/Sport1 und Sky) gegen den 1. FC Kaiserslautern aus.