2. Bundesliga: Hannover ohne Sorg und Strandberg nach Dresden

Erstliga-Absteiger Hannover 96 muss in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Live-Ticker) bei Dynamo Dresden auf seine Abwehrspieler Stefan Strandberg und Oliver Sorg verzichten. Der Norweger fehlt wegen Achillessehnenbeschwerden, und Außenverteidiger Sorg steht wegen eines grippalen Infektes nicht zur Verfügung. Der Tabellenzweite hat in der Partie bei den Sachsen noch eine Scharte auszuwetzen. Der Aufsteiger ist bislang der einzige Klub, der in dieser Saison in Hannover gewinnen konnte.