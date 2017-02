später lesen Bundesliga Berlin erneut ohne Schieber 2017-02-17T20:44+0100 2017-02-17T20:44+0100

Bundesligist Hertha BSC muss erneut auf Julian Schieber verzichten. Der Stürmer wird sich am Montag erneut einem Eingriff an seinem bereits operierten Knie unterziehen. Das gaben die Berliner am Freitagabend bekannt. Schieber werde "bis auf Weiteres ausfallen".