Hertha BSC: Dardai plant wieder mit Kalou in der Startelf

Salomon Kalou wird bei Hertha BSC im anstehenden Bundesligaspiel beim SC Freiburg in die Startelf zurückkehren. Nach dem Ausscheiden beim Afrika Cup mit der Elfenbeinküste hat der 31 Jahre alte Stürmer am Freitag wieder komplett das Training des Berliner Fußball-Bundesligisten mitbestritten. "Er zeigt Selbstbewusstsein, ist motiviert und fit", schilderte Hertha-Trainer Pal Dardai seine Eindrücke. "Für uns ist es gut, wenn er zurückkehrt", betonte der Ungar. Kalou hat in seinen bisher nur neun Ligaspielen der aktuellen Spielzeit schon fünfmal getroffen. "Er hat eine gute Körpersprache. Ich bin sehr zufrieden", betonte Dardai. Manager Michael Preetz erwartet am Sonntag (15.30 Uhr) beim SC Freiburg (23 Punkte) von seinem Team eine Steigerung gegenüber dem jüngsten 1:3 in Leverkusen vor allem in der Offensive.