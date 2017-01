später lesen Hertha für Streich "abgezockt" Dardai warnt vor Lieblingsgegner Teilen

Freiburgs Trainer Christian Streich hat Gegner Hertha BSC vor dem Rückrundenauftakt für seine Cleverness gelobt. "Hertha steht jetzt da, wo sie stehen, weil sie so abgezockt spielen", sagte der Coach der Badener vor dem Aufeinandertreffen im Schwarzwald-Stadion am Sonntag (15.30 Uhr/Live-Ticker). Die Berliner wüssten, wie man knappe Spiele für sich entscheidet. Sowohl der Hertha (30 Punkte) als auch dem SC Freiburg (23) war der Jahresauftakt in der Fußball-Bundesliga misslungen. Die Breisgauer waren dem FC Bayern München 1:2 unterlegen, die Mannschaft von Trainer Pal Dardai kassierte ein 1:3 in Leverkusen. Die Freiburger sind jedoch ein Lieblingsgegner der Hertha. Vor fast 16 Jahren - im Mai 2001 - mussten die Berliner zuletzt als Verlierer (0:1) die Heimreise antreten. "Es erwartet uns ein sehr guter Gegner. Beide Teams sind sehr kompakt. Sie sind einen Tick schneller, wenn sie kontern", warnte Dardai nun vor den Freiburgern. "Wir nehmen es richtig ernst."