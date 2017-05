Die sportliche Leitung von Hertha BSC wünscht dem Stadtrivalen 1. FC Union Berlin den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Für Trainer Pal Dardai wäre eine Derby in der 1. Bundesliga ein "Stadtfest" für Berlin.

"Ich hoffe, dass sie es schaffen. Ich drücke die Daumen", sagte Hertha-Trainer Pal Dardai am Donnerstag zu den Chancen der Unioner in der 2. Bundesliga. Die "Eisernen" liegen drei Spieltage vor Saisonabschluss mit 57 Punkten auf Rang vier und müssen am Montag beim Zweiten Eintracht Braunschweig (60) antreten.

"Am Ende gilt für alle Vier, die vorn liegen: Wer neun Punkte holt, steigt auf", erklärte Michael Preetz. Die Partie von Union am Montag dürfte "schon eine ganz besondere Bedeutung haben", meinte der Hertha-Manager. Für Dardai wäre es "wunderbar", wenn es wieder ein Stadtderby in Berlin gibt, "ein Stadtfest, da zählt nur der Fußball".

Zuletzt waren beide Hauptstadt-Teams in Punktspielen 2012/2013 in der 2. Bundesliga aufeinandergetroffen.

(dpa)