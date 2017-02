später lesen Pokalspiel in Dortmund Hertha erwartet "gleiche Atmosphäre wie bei letzten Begegnungen" Teilen

Bundesligist Hertha BSC rechnet trotz der Vorfälle vom Wochenende für das Achtelfinale im DFB-Pokal am Mittwoch bei Borussia Dortmund (20.45 Uhr/Live-Ticker) nicht mit einer gewaltsamen Atmosphäre. Am Samstag war es in Dortmund beim Liga-Spiel zwischen dem BVB und RB Leipzig (1:0) zu heftigen Krawallen gekommen. "Natürlich gibt es auch einen Austausch zwischen den Klubs, aber - ganz ehrlich - wir erwarten die gleiche Atmosphäre außerhalb des Stadions und innerhalb des Stadions wie in den letzten Begegnungen auch", sagte Herthas Manager Michael Preetz am Dienstag: "Das waren immer faire Auseinandersetzungen auf dem Rasen und auf den Rängen." Preetz räumte aber auch ein, dass es nach "den unschönen Szenen in Dortmund eine andere Situation und eine hohe Sensibilität" gebe, "was Polizei, Ordnungskräfte und Fanbetreuung angeht". Durch das gewaltsame Vorgehen einiger BVB-Ultras wurden am Samstag sechs Leipziger Anhänger, vier Polizisten und ein Diensthund verletzt.