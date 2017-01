später lesen Wintervorbereitung Hertha nach Training auf Mallorca eingetroffen Teilen

Twittern







Bundesligist Hertha BSC ist nach einer frühmorgendlichen Trainingseinheit im Trainingslager auf Mallorca eingetroffen. Bei angenehmen Temperaturen und Sonnenschein landete das Flugzeug am Samstag mit einstündiger Verspätung auf der Ferieninsel. Zuvor hatte Trainer Pal Dardai 24 Spieler bereits um 06.30 Uhr zu einer Laufeinheit auf das Berliner Olympiagelände gebeten. Das erste Training auf Mallorca findet noch am Samstagnachmittag statt. Bis zum 14. Januar will der momentane Tabellendritte die Grundlagen für ein erfolgreiches 2017 schaffen. Dardai muss auf mehrere erkrankte oder verletzte Spieler verzichten. Neben Mitchell Weiser fehlen Salomon Kalou, der mit der Elfenbeinküste am Afrika-Cup teilnimmt. Der Brasilianer Allan spielt mit der U-20-Auswahl bei der Südamerika-Meisterschaft in Ecuador. Alexander Baumjohann ist zudem kein Bestandteil mehr von Dardais Planungen.