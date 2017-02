später lesen Rückenschmerzen Herthas Kalou im Pokal gegen Dortmund fraglich Teilen

Twittern





2017-02-06T14:26+0100 2017-02-06T14:26+0100

Bundesligist Hertha BSC muss im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund am Mittwoch (20.45/Live-Ticker) eventuell auf Salomon Kalou verzichten. Den Stürmer plagen derzeit Rückenprobleme, er trainierte am Montag nicht mit der Mannschaft. "Bei ihm stehen die Chancen 50:50. Er ist erfahren genug. Wenn er sagt, dass er spielen kann, spielt er", sagte Trainer Pal Dardai. Auch Marvin Plattenhardt (Erkältung) und Alexander Baumjohann fehlten beim Mannschaftstraining. In der vergangenen Saison hatten die Berliner, derzeit Tabellensechster der Liga, im Pokal-Halbfinale 0:3 in Dortmund verloren