Hertha BSC: Kurt fällt mehrere Wochen aus

Mittelfeldspieler Sinan Kurt wird Bundesligist Hertha BSC in den kommenden Wochen fehlen. Wie der Tabellendritte am Montagabend mitteilte, hat sich der 20-Jährige im Trainingslager auf Mallorca eine Bandruptur sowie ein Knochenödem im Sprunggelenk zugezogen. Das ergab eine Untersuchung in der Hauptstadt. Kurt, der im ersten Saisonabschnitt nur fünf Minuten in der Liga gespielt hat, hatte sich die Blessuren am Sonntagvormittag im Training bei einem Zusammenprall mit Ugur Tezel (19) zugezogen. "Das war unglücklich, da kann man nichts machen. Im Zweikampf ist sein Körper in die falsche Richtung gefallen", hatte Hertha-Trainer Pal Dardai gesagt.